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3 марта, 10:04

Неизвестный устроил кровавую резню на автовокзале Хайфы в Израиле

Ynet: Четыре человека ранены при теракте на автовокзале в Хайфе

Мужчина с ножом совершил нападение на людей на центральном автомобильном вокзале Хайфы в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Атака на автовокзал в Хайфе — это нападение с использованием холодного оружия, на месте происшествия находятся силы полиции, террорист ликвидирован», — указано в сообщении.

Правоохранители оцепили место происшествия и расследуют инцидент. Государственная медицинская служба «Маген Давид адом» сообщает, что в результате погиб мужчина лет 70, четверо ранены, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. В то же время гостелерадиокомпания Kan сообщает о пяти пострадавших. СМИ также сообщали о немецком гражданстве нападавшего, официально эта информация не подтверждена.

У Посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба
У Посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

Ранее мужчина открыл стрельбу по прохожим на юге Израиля. В результате один человек погиб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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