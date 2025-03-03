Неизвестный устроил кровавую резню на автовокзале Хайфы в Израиле
Ynet: Четыре человека ранены при теракте на автовокзале в Хайфе
Мужчина с ножом совершил нападение на людей на центральном автомобильном вокзале Хайфы в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
«Атака на автовокзал в Хайфе — это нападение с использованием холодного оружия, на месте происшествия находятся силы полиции, террорист ликвидирован», — указано в сообщении.
Правоохранители оцепили место происшествия и расследуют инцидент. Государственная медицинская служба «Маген Давид адом» сообщает, что в результате погиб мужчина лет 70, четверо ранены, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. В то же время гостелерадиокомпания Kan сообщает о пяти пострадавших. СМИ также сообщали о немецком гражданстве нападавшего, официально эта информация не подтверждена.
Ранее мужчина открыл стрельбу по прохожим на юге Израиля. В результате один человек погиб.
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