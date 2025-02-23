Мужчина захватил заложников в больнице в Пенсильвании и убил полицейского

В городе Йорк (штат Пенсильвания, США) вооружённый мужчина ворвался в больницу UPMC Memorial и захватил заложников, в результате чего погиб один полицейский, а ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл утром 22 февраля. Злоумышленник направился в отделение интенсивной терапии, где взял в заложники сотрудников медицинского учреждения. В числе пострадавших — медсестра, сторож и врач, которые получили огнестрельные ранения. Врачи сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Во время попытки задержания подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими, удерживая заложницу. В результате погиб офицер полиции Эндрю Дуарте. Ещё двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, но их состояние оценивается как стабильное. Стрелка удалось ликвидировать.