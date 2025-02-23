Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 03:38

Мужчина захватил заложников в больнице в Пенсильвании и убил полицейского

В городе Йорк (штат Пенсильвания, США) вооружённый мужчина ворвался в больницу UPMC Memorial и захватил заложников, в результате чего погиб один полицейский, а ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл утром 22 февраля. Злоумышленник направился в отделение интенсивной терапии, где взял в заложники сотрудников медицинского учреждения. В числе пострадавших — медсестра, сторож и врач, которые получили огнестрельные ранения. Врачи сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Во время попытки задержания подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими, удерживая заложницу. В результате погиб офицер полиции Эндрю Дуарте. Ещё двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, но их состояние оценивается как стабильное. Стрелка удалось ликвидировать.

На американской базе ВВС при стрельбе погиб лётчик
На американской базе ВВС при стрельбе погиб лётчик

Ранее во французском городе Мюлуз мужчина набросился с ножом на прохожих. В результате его действий погиб один человек, ещё двое получили ранения. Сейчас преступник задержан.

Обложка ©

Х / GIFFORDS

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar