Во Франции мужчина набросился на прохожих с ножом на рынке, есть погибший
BFMTV: Мужчина напал с ножом на прохожих во французском Мюлузе, погиб человек
Во французском городе Мюлуз мужчина набросился с ножом на прохожих. В результате его действий погиб один человек, ещё двое получили ранения. Сейчас преступник задержан, он стоял на учёте в отделе терроризма и был объявлен в розыск, передаёт телеканал BFMTV.
«События произошли днём недалеко от крытого рынка. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. По словам прокурора, этот человек состоит на учёте в отделе по предотвращению терроризма», — указывает телеканал.
Ранее в Австрии сирийский мигрант зарезал 15-летнего подростка прямо на улице. Он накинулся на прохожих с ножом в городе Филлах. Ополоумевшего неадеквата обезвредили, сбив машиной.
Kandinsky/ Life.ru