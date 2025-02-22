Во Франции мужчина набросился на прохожих с ножом на рынке, есть погибший

Во французском городе Мюлуз мужчина набросился с ножом на прохожих. В результате его действий погиб один человек, ещё двое получили ранения. Сейчас преступник задержан, он стоял на учёте в отделе терроризма и был объявлен в розыск, передаёт телеканал BFMTV.