В Пакистане назвали число заложников, погибших в результате захвата поезда боевиками
Reuters: Боевики убили не менее 50 заложников в захваченном поезде в Пакистане
В Пакистане в результате захвата поезда, который ехал из Кветты в Пешавар, было убито несколько десятков человек. По информации агентства Reuters, боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» расправились с 50 заложниками состава.
Из материала следует, что такую цифру назвали сами представители группировки. Власти страны сообщали о 190 спасённых из плена боевиков.
Ранее сообщалось, что боевики подорвали рельсы железной дороги в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Вооружённые представители экстремистской группировки обстреляли состав, в результате чего серьёзные ранения получил машинист. 450 пассажиров оказались в заложниках у боевиков. Власти страны рассматривали версию теракта.
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