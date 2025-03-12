В Пакистане назвали число заложников, погибших в результате захвата поезда боевиками

В Пакистане в результате захвата поезда, который ехал из Кветты в Пешавар, было убито несколько десятков человек. По информации агентства Reuters, боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» расправились с 50 заложниками состава.

Из материала следует, что такую цифру назвали сами представители группировки. Власти страны сообщали о 190 спасённых из плена боевиков.