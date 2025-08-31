Мать с двумя детьми не пустили в самолёт до Москвы, уступив их места молодой парочке

Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали женщине с двумя детьми в перевозке рейсом Сочи – Москва, сославшись на овербукинг. Об этом сообщает SHOT. Перелёт должен был состояться 26 августа в 17:35 (по московскому времени).

Как рассказала женщина, рейс задержали почти на 4 часа, а когда они пошли на посадку, то увидели, что автобус с пассажирами уехал к самолёту, при этом объявлений о посадке не было. Она рассказала, что ей отказали в регистрации, сославшись на окончание посадки. При этом возле стойки были парень с девушкой, которых не успели зарегистрировать на рейс из-за технического сбоя, они ждали дополнительный автобус, продолжила пострадавшая.

Девушку с парнем доставили к самолёту, пока женщина пыталась добиться ответа от представителей «Победы». Как оказалось, молодых людей посадили на её места. Женщина возмутилась, что после инцидента авиакомпания не выходит на связь, ей не предоставили другой рейс, питание, проживание. Чтобы вернуться в Москву, россиянке пришлось занимать деньги у знакомых и снять жильё на время ожидания вылета.