В Москве ресторан отсудил у критика 200 тысяч рублей за негативный отзыв
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /AMilkin
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ресторана к ресторанному критику, обязав его выплатить 200 тысяч рублей компенсации за негативный отзыв, сообщают РИА «Новости». Поводом для иска стала опубликованная в сентябре прошлого года рецензия, где автор раскритиковал интерьер, меню, блюда и обслуживание, а также написал о задержках зарплаты персоналу.
Как следует из решения суда, именно эта фраза была признана недостоверной и порочащей деловую репутацию заведения. В пользу ресторана взысканы расходы на представителя, госпошлину и судебные издержки.
Копию иска критик ранее опубликовал в своём Telegram-канале. Руководство ресторана указало, что сведения о задержках выплат не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации.
Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.
