Петербуржец через суд пытался перевесить смертоносную дверь соседки

В Санкт-Петербурге мужчина из квартиры №11 подал в суд на соседку из квартиры №12 с требованием перевесить её входную дверь, так как она якобы мешает ему выходить и повреждает его дверь. В иске он также потребовал компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, объяснив это тем, что в случае пожара не сможет покинуть жильё из-за «смертоносной» двери соседки.

Соседка заявила, что дверь не меняла и она была установлена предыдущими владельцами, а при открывании не создаёт неудобств соседу. Суд проверил ситуацию и разъяснил истцу, что его дверь при открывании соседской не блокируется и возможность выхода не ограничена. В итоге иск петербуржца был отклонён.

«Согласно заключению строительно-технической экспертизы, наружная входная дверь в квартиру 11 установлена в соответствии со строительными нормами и правилами, в открытом состоянии она не создаёт препятствия для входа и выхода собственнику соседней квартиры 12 и угрозу его жизни и здоровью», — приводит 78.ru слова представителя суда.

