Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 06:25

На Ксению Собчак подали в зуд из-за долгов по коммуналке в Москве

Фонд капитального ремонта Москвы подал три иска в суд против Ксении Собчак

Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд три иска против журналистки Ксении Собчак с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — сказано в картотеке.

Размер задолженности телеведущей не уточняется. Дата судебных заседаний пока также не назначена. Известно, что иски были зарегистрированы в суде 25 сентября.

На Золотое кольцо Кадышевой подали в суд за нарушение авторских прав
На Золотое кольцо Кадышевой подали в суд за нарушение авторских прав

Ранее иск в суд подали и на певицу Аллу Пугачёву, это сделал адвокат Александр Трещёв из-за её высказываний в интервью о Джохаре Дудаеве. Юрист намерен взыскать с Примадонны 1,5 миллиарда рублей. Савёловский суд Москвы подтвердил получение заявления.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar