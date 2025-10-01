На Ксению Собчак подали в зуд из-за долгов по коммуналке в Москве

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд три иска против журналистки Ксении Собчак с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — сказано в картотеке.

Размер задолженности телеведущей не уточняется. Дата судебных заседаний пока также не назначена. Известно, что иски были зарегистрированы в суде 25 сентября.