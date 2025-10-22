Мошенники используют родственников жертвы для обхода банковских блокировок

Мошенники начинают использовать новые схемы для обхода банковских блокировок, пытаясь вывести похищенные деньги через знакомых и друзей жертв. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Т-Банк, подчеркнув, что с начала осени частота таких схем возросла почти на 60%.

«Таким образом злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь цепочка для вывода украденного», — подчеркнули представители банка.

Эксперты предупреждают, что такой подход не только увеличивает риски потери денег, но и может вовлечь в мошенничество невинных людей, которые по ошибке выполняют просьбы своих знакомых. Чтобы избежать попадания в ловушку, важно не верить в предложения перевести деньги на «безопасные счета» — это стандартный ход мошенников. Кроме того, следует тщательно проверять просьбы знакомых и, при малейших сомнениях, обращаться в банк по официальному номеру.

Ранее Life.ru сообщал, что телефонные мошенники украли у 81-летнего пенсионера все накопления — более 30 млн рублей. Они звонили пожилому человеку в мессенджерах, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов. В результате им удалось обмануть жертву.