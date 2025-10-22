Пенсионер из Москвы за неделю лишился более 30 млн рублей из-за телефонных аферистов

81-летний житель Москвы стал жертвой телефонных аферистов. Под предлогом «финансовой защиты» злоумышленники заставили мужчину передать им все накопления — более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура столицы.

«Не следуйте телефонным указаниям посторонних, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Настоящие специалисты никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их курьерам», — говорится в сообщении.

Мошенники в течение недели звонили пенсионеру в различных мессенджерах, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что его счета якобы используют для незаконных переводов за рубеж, и пригрозили конфискацией имущества.

Чтобы «спасти» накопления, пенсионера вынудили перевести все деньги на «специальный счёт». Под контролем злоумышленников он снял более 28 миллионов рублей в трёх банках и передал наличные курьерам, которые называли заранее оговорённые пароли. Позже аферисты убедили пожилого мужчину занять ещё 2 миллиона у знакомых, чтобы «проверить все средства». Общий ущерб превысил 30,2 миллиона рублей.

Ранее похожий случай произошёл в Санкт-Петербурге: 86-летняя блокадница лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка мужчины, представившегося сотрудником ФСБ. Злоумышленник убедил пенсионерку, что её банковские счета якобы используются для финансирования украинских боевиков, и настоял, чтобы она передала деньги курьеру для «декларации».