Москвичка на год забаррикадировалась от новых хозяев квартиры, которую сама же продала

В Москве беременная женщина больше года не могла попасть в купленную квартиру, где забаррикадировалась её бывшая владелица. Женщина не хотела выезжать, поэтому выселить её оттуда пришлось через суд, но теперь она добивается признания сделки недействительной. Об этом сообщает Baza.

История началась летом 2023 года. Москвичка Юлия, готовясь к родам, влезла в долги и приобрела жильё у пенсионерки Аллы за 9 млн рублей. Перед оформлением сделку проверили максимально тщательно: психиатр и нарколог подтвердили дееспособность продавца, нотариус удостоверил договор, Аллу неоднократно спрашивали о возможном давлении мошенников — она отрицала.

Сразу после продажи пенсионерка вдруг отказалась съезжать. Повлиять удалось лишь через суд о выселении: приставы фактически брали квартиру «штурмом», и только тогда Алла покинула любимые стены.

Бывшая хозяйка съехала, но сдаваться не собиралась. Спустя полтора года после сделки Алла подала иск о признании договора недействительным, утверждая, что действовала под давлением мошенников и передала им все деньги. Сейчас Юлия и её адвокат Марина Кельбах требуют взыскать с пенсионерки почти миллион рублей за незаконное проживание и неосновательное обогащение, добиваясь сохранения права собственности за покупательницей.

