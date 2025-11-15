Московская пенсионерка с расстройством личности продала квартиру, но съезжать не стала

Московская пенсионерка с психическим расстройством отказалась покидать квартиру после продажи, объяснив это тем, что в момент сделки стала жертвой мошеннических действий. Информацию об этом инциденте сообщил телеграм-канал Baza.

В Москве пенсионерка продала семье квартиру и отказалась съезжать. Фото © Telegram / Baza

Молодая семья приобрела недвижимость для своей дочери, для чего оформила крупную ипотеку и взяла дополнительные кредиты на общую сумму 15 миллионов рублей. Во время процедуры оформления сделки пожилая женщина вела себя абсолютно адекватно, поддерживала непринуждённую беседу с сотрудниками банка и подробно рассказывала о своих планах переехать к сыну в Израиль. Её поведение не вызывало никаких подозрений у присутствующих, все были уверены в её полной дееспособности и осознанности действий.

После официального завершения сделки неожиданно выяснилось, что пенсионерка не собирается освобождать жилое помещение. Когда новые владельцы попытались войти в квартиру, женщина отказалась их впускать, заявив, что не совершала никакой продажи. В ходе последующего судебного разбирательства была назначена комплексная экспертиза, которая установила наличие у продавщицы «органического расстройства личности», вызванного сосудистым заболеванием головного мозга.

Эксперты пришли к выводу, что на момент подписания документов женщина не могла в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Суд признал покупателя недобросовестным, хотя сделка изначально проводилась без видимых нарушений. В результате молодая семья потеряла и квартиру, и денежные средства, продолжая выплачивать ипотечный кредит.

Ранее сообщалось, что в Мурманске новая владелица квартиры вынуждена проживать на одной территории с бывшей хозяйкой жилья, которая отказалась освобождать помещение после завершения сделки купли-продажи. Судебные разбирательства продолжаются почти год.