Долина продала квартиру, думая, что участвует в спецоперации правоохранителей

Певица Лариса Долина продала свою квартиру, считая, что помогает правоохранительным органам в «спецоперации» по задержанию преступников. Это следует из документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Артистка не подозревала, что её действия могут привести к потере недвижимости. По данным следствия, неизвестные лица ввели Долину в заблуждение, убедив, что она помогает силовикам раскрыть преступную схему. В результате певица подписала документы, не осознавая их юридических последствий.

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших её, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — говорится в документах.

Ранее сообщалось, что певица была уверена — сделки с её недвижимостью носят фиктивный характер и проходят под контролем правоохранительных органов. Лариса Долина не собиралась отчуждать квартиру и действовала в рамках мнимой операции. Судебное заседание по кассационной жалобе фигуранта дела П. А. Лурье назначено на 27 ноября 2025 года.