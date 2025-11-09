Суд рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

Жалобу Полины Лурье на решение, которым была признана недействительной сделка купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, кассационный суд рассмотрит 27 ноября. Об этом сообщается в материалах суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого суд признал недействительной сделку по продаже недвижимости, фигурирующей в деле, где Лариса Долина выступает одной из сторон. Теперь Полина Лурье пытается оспорить это решение, направив кассационную жалобу. Заседание по делу состоится в конце ноября, и его итоги определят судьбу спорной квартиры.

Ранее Полина Лурье пыталась оспорить решения нижестоящих судов, признавших недействительной сделку по покупке квартиры у Ларисы Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил иск артистки, лишив Лурье права собственности и восстановив за певицей её жильё. Позже Мосгорсуд подтвердил это решение, отклонив апелляционную жалобу покупательницы.