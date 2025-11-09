Россия и США
9 ноября, 06:01

Суд рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Жалобу Полины Лурье на решение, которым была признана недействительной сделка купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, кассационный суд рассмотрит 27 ноября. Об этом сообщается в материалах суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого суд признал недействительной сделку по продаже недвижимости, фигурирующей в деле, где Лариса Долина выступает одной из сторон. Теперь Полина Лурье пытается оспорить это решение, направив кассационную жалобу. Заседание по делу состоится в конце ноября, и его итоги определят судьбу спорной квартиры.

Долина не осознавала своих действий при продаже квартиры по указке мошенников
Ранее Полина Лурье пыталась оспорить решения нижестоящих судов, признавших недействительной сделку по покупке квартиры у Ларисы Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил иск артистки, лишив Лурье права собственности и восстановив за певицей её жильё. Позже Мосгорсуд подтвердил это решение, отклонив апелляционную жалобу покупательницы.

