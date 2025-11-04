Долина не осознавала своих действий при продаже квартиры по указке мошенников

Певица Лариса Долина в момент продажи своей квартиры по требованиям мошенников не осознавала свои действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, сделка, совершённая гражданином, который на момент её заключения не мог понимать последствия своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной.

«Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», — сказано в документе.

По закону, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне реальные убытки. Это не требуется, только если вторая сторона знала о заблуждении. В случае с Полиной Лурье нет информации, чтобы Долина возместила ей ущерб.

А ранее стало известно, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ разрабатывает законопроект, который обязывает граждан снимать на видео все операции с недвижимостью для защиты граждан от мошеннических схем. Инициатива предусматривает создание реестра видеозаписей сделок, который может быть закреплён за Росреестром или Минюстом.