Хищение 200 млн рублей у Долиной может отразиться на всех россиянах

В России может быть введена обязательная видеофиксация всех операций с недвижимостью для защиты граждан от мошеннических схем. Соответствующую законодательную инициативу разрабатывает комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ.

Зампред комитета Светлана Разворотнева отметила, что законопроект предусматривает создание централизованного реестра видеозаписей сделок, который может быть закреплён за Росреестром или Минюстом. Параллельно предлагается внедрить единую систему информационного обмена между Росреестром, МВД, судебными инстанциями, нотариатом, банковскими и страховыми организациями, а также риелторами. Данная мера разрабатывается в контексте резонансного дела об обмане певицы Ларисы Долиной и направлена на предотвращение противоправных действий на рынке недвижимости.