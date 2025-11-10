Долина уверяет, что считала фиктивными сделки по продаже её квартиры
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Новые подробности в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной указывают на то, что певица считала сделки фиктивными. Об этом свидетельствуют материалы дела, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».
Как следует из документов, Долина при совершении сделок считала, что они осуществляются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов», и она не имела намерения на отчуждение квартиры. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина оказалась жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишилась своей квартиры площадью 236 квадратных метров. Часть средств была перечислена аферистам, а остаток передан курьеру. В марте 2025 года суд удовлетворил иск певицы, признав сделку недействительной и постановив вернуть недвижимость законной владелице. Общий ущерб, понесённый Долиной, превысил 317 миллионов рублей, включая комиссии и прочие расходы.
