Долина уверяет, что считала фиктивными сделки по продаже её квартиры

Новые подробности в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной указывают на то, что певица считала сделки фиктивными. Об этом свидетельствуют материалы дела, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».

Как следует из документов, Долина при совершении сделок считала, что они осуществляются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов», и она не имела намерения на отчуждение квартиры. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года