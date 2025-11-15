Слуцкий предложил ввести 30-дневную защиту сделок по квартирам пенсионеров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести систему безопасных сделок при покупке жилья у пенсионеров для защиты от мошеннических схем. Согласно инициативе, деньги покупателей будут храниться на специальном счёте 30 дней, чтобы дать правоохранительным органам время на разъяснение рисков пожилым людям.

«Средства, переведённые покупателем, будут удерживаться на специальном счёте в течение 30 дней. За это время профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все риски», — заявил Слуцкий в беседе с РИА «Новости».

Политик отметил, что только за последний месяц от новой мошеннической схемы пострадали более 3 тысяч семей, включая участников СВО. Особенность схемы в том, что пожилые люди, продав квартиру, через суд требуют вернуть жильё, ссылаясь на обман. Суды часто удовлетворяют такие иски, оставляя покупателей без денег и жилья. Система безопасных расчётов должна лишить мошенников интереса к пожилым продавцам.

Ранее сообщалось, что в Мурманске новая владелица квартиры вынуждена проживать на одной территории с бывшей хозяйкой жилья, которая отказалась освобождать помещение после завершения сделки купли-продажи. Судебные разбирательства продолжаются почти год.