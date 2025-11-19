В одном из регионов России почти вдвое планируют повысить транспортный налог

Практически двукратное увеличение транспортного налога для легковых автомобилей ожидается в Калининградской области с 1 января 2026 года. Как пояснил министр финансов региона Виктор Порембский, такое решение обусловлено растущими расходами на содержание дорожной сети, которые в следующем году превысят налоговые поступления на 32%.

«Законодательно, экономически и по логике формирования бюджета расходы на содержание и ремонт дорог жёстко увязаны с транспортным налогом. Это единственный источник доходов, который регулируется на уровне региона и который призван обеспечить качественное состояние дорожной сети», — цитирует чиновника RG.ru.

Больше всего повышение затронет владельцев малолитражек — ставка вырастет с 3,5 до 6 рублей за лошадиную силу, тогда как для автомобилей мощностью 100-150 л.с. составит 25 рублей, а свыше 250 л.с. — 150 рублей. Однако, несмотря на рост, калининградские ставки останутся одними из самых низких по России, где среднее значение для малолитражек достигает 12 рублей. Первые квитанции по новым ставкам автовладельцы получат в 2027 году при начислении налога за 2026 год.

Ранее власти трёх регионов — Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края — внесли в местные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Повышение ставок будет соизмеримо с уровнем инфляции и, как пояснили в регионах, направлено на укрепление дорожных фондов.