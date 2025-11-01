С 1 декабря вступят в силу новые правила расчёта утильсбора на легковые авто

Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей, который начнёт действовать с 1 декабря 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, базовая ставка сбора будет определяться типом и объёмом двигателя транспортного средства, а мощность силового агрегата станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Для граждан, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохраняется применение льготных коэффициентов, что смягчит финансовую нагрузку на большинство автовладельцев.

Напомним, по указанию первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг предложил перенести дату вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора с 1 ноября на 1 декабря. Данное решение объясняется защитой интересов граждан, которые успели заказать и оплатить автомобили мощностью свыше 160 л. с. после публикации первоначального проекта или столкнулись с непредсказуемыми задержками в поставках, в связи с чем введение новых правил было решено отложить на месяц — до 1 декабря 2025 года.