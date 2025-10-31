Автоэксперт объяснил, почему утильсбор не гарантирует падения цен на машины

Российским автоконцернам возвращают часть утильсбора, но узнать точную сумму этих возвратов на сегодняшний день невозможно. Этот момент в разговоре с «Постньюс» пояснил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

«Как утильсбор отразится на ценах на российские автомобили и что будет выгоднее покупать, сказать однозначно нельзя. Дело в том, что уплата и дальнейшее распределение утильсбора производителями — это «чёрный ящик». Мы не знаем, в каком объёме средства возвращаются, например, «Москвичу» или производителю Tenet Chery», — дал понять эксперт.

Кадаков также отметил, что в данный момент нет никаких гарантий стабилизации цен на отечественные автомобили. По его словам, импортные машины по стоимости не превосходят отечественные.

Ранее вопрос утильсбора прокомментировал первый вице-премьер Денис Мантуров. Чиновник пояснил, что эта пошлина вводилась не потому, что правительство стремится «закрыть», напротив — в кабмине понимают, что автопром сможет развиваться только в конкурентных условиях. Мантуров подчеркнул, что задача утильсбора — сделать локальное производство экономически предпочтительнее прямого импорта, как это сделано во многих странах, и что для иностранных инвесторов важно ликвидировать каналы «серого» импорта. Он также отметил, что ключевым является контроль за технологическим процессом и комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон.