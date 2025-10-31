Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 08:15

Мантуров: Цель утильсбора — не «закрыть» рынок, а сделать выгоднее производство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство не стремится «закрыть» рынок с помощью утилизационного сбора и понимает важность конкуренции для развития автопрома. Об этом в интервью заявил первый вице‑премьер Денис Мантуров, комментируя обвинения в заградительном характере изменений утильсбора. Его слова передаёт РИА «Новости».

Мантуров подчеркнул, что задача — сделать локальное производство экономически предпочтительнее прямого импорта, как это делают многие страны. Он добавил, что для иностранных инвесторов ключевым условием является ликвидация каналов «серого» импорта.

«Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, даёт свой эффект», — заключил вице-премьер.

Повышение утильсбора с декабря сделает автокредиты дороже, но ажиотажа не будет
Повышение утильсбора с декабря сделает автокредиты дороже, но ажиотажа не будет

Напомним, что сначала Минпромторг намеревался повысить утилизационный сбор в России с 1 октября 2025 года. Это вызвало волну возмущения в стране и спровоцировало множество дискуссий. В итоге новые правила расчёта утильсбора решили отложить до 1 декабря.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar