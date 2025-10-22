Повышение утильсбора с декабря сделает автокредиты дороже, но ажиотажа не будет

С 1 декабря в России может вырасти утильсбор на автомобили, и это повлияет на стоимость автокредитов. Об этом рассказала агентству «Прайм» руководитель направления аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«В нашем сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остаётся примерно на уровне сентября», — отметила Солдатенкова.

Эксперт пояснила, что из-за подорожания сегмента машин и ужесточения требований к заёмщикам автокредиты станут дороже и доступнее меньшему числу граждан. Для комфортного обслуживания кредита на новый автомобиль потребуется ежемесячный доход не менее 87 тысяч рублей, на подержанный — от 89 тысяч. Минимальный риск отказа при оформлении кредита достигается при доходе 145–148 тысяч рублей, подытожила она.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года механизм автоматического продления водительских прав в России прекратит своё действие. Продление на три года предусмотрено для водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.