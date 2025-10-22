Водительские права в России не будут автоматически продлеваться с 2026 года

Механизм автоматического продления сроков действия водительских прав без обращения в ГИБДД прекратит работу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — цитирует эксперта ТАСС.

Юрист отметил, что водителям, чьи документы продлевались автоматически, стоит проверить дату, когда права должны были закончиться изначально. Именно от неё отсчитывается трёхлетний срок продления. Если вовремя не подать заявление на замену, документ станет недействительным. Зокиров пояснил: если права должны были истечь 1 января 2023 года, то они считались продлёнными с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2025 года.

Ранее автомобильный юрист рассказал, что россиян могут лишить прав на управление транспортным средством из-за неявки в военкомат по вручённой повестке. Эксперт подчеркнул, что на основании приказа МВД гражданам, уклоняющимся от военной службы, также запрещается получение водительских прав при обращении в Госавтоинспекцию.