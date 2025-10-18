Россиян предупредили о риске лишиться прав на управление авто по неочевидной причине

Граждане России, не явившиеся в военкомат по вручённой повестке, могут лишиться права управления автомобилем. Об этом в беседе с «Газетой.ru» предупредил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, Федеральный закон о воинской обязанности разрешает соответствующим органам ограничивать действие водительского удостоверения. Эксперт подчеркнул, что на основании приказа МВД гражданам, уклоняющимся от военной службы, также запрещается получение водительских прав при обращении в Госавтоинспекцию.