Россиян предупредили о риске лишиться прав на управление авто по неочевидной причине
Обложка © Life.ru
Граждане России, не явившиеся в военкомат по вручённой повестке, могут лишиться права управления автомобилем. Об этом в беседе с «Газетой.ru» предупредил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, Федеральный закон о воинской обязанности разрешает соответствующим органам ограничивать действие водительского удостоверения. Эксперт подчеркнул, что на основании приказа МВД гражданам, уклоняющимся от военной службы, также запрещается получение водительских прав при обращении в Госавтоинспекцию.
Ранее россиян предупредили о штрафе за неочевидное нарушение ПДД. Кроме того, юрист объяснил, в каких случаях поцелуи в авто караются законом. Кстати, сотрудники ГИБДД не будут лишать водителей прав из-за насморка.
Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.