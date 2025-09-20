Больше никаких селфи: Россиян предупредили о штрафе за неочевидное нарушение ПДД

Гражданам, устраивающим фотосессии на проезжей части, может грозить административная ответственность, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, если человек нарушил ПДД как пешеход, находясь на проезжей части и не переходя её, то ему грозит предупреждение или штраф.

Его размер доходит до 500 рублей, согласно статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, собеседник «Газеты.ru» отметил, что по статье 12.30 КоАП, если действия нарушителя вызвали помехи для движения транспортных средств, ему может быть назначен штраф до одной тысячи рублей.