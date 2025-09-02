Автошколам в России разрешат преподавать теорию дистанционно

Автошколы в России получат возможность частично перевести обучение в онлайн-формат. Соответствующие обновлённые учебные планы утверждены Министерством просвещения, пишет газета «Известия».

Изменения вступят в силу с начала весны 2026 года. Начиная с этого момента, автошколам разрешат использовать специализированное программное обеспечение для проведения теоретических занятий удалённо. Данные программы смогут отслеживать посещаемость и успеваемость учеников.

По словам Татьяны Шутылевой, руководителя Межрегиональной ассоциации автошкол, данное решение обусловлено ростом востребованности онлайн-образования, наблюдавшегося со времён пандемии CoViD-19. Подчёркивается, что онлайн-формат не будет являться обязательным, автошколы смогут продолжать использовать традиционное очное обучение.

В качестве ещё одной новой опции предлагается обучение не исключительно в специализированных автошколах, а также в организациях, реализующих образовательные программы соответствующей направленности. Например, лица, планирующие управлять автобусами или грузовыми автомобилями, смогут приобретать необходимые навыки непосредственно в автотранспортных предприятиях или на базе транспортных комбинатов.

«Сейчас практика для получения водительских удостоверений для управления трамваем и троллейбусом проходит на базах трамвайных депо и троллейбусных парков. И очевидно, что люди, обучившиеся по этим категориям, идут работать туда, где они и проходили обучение. Эта практика будет распространена и на другие категории прав. Автопредприятие, заключив договор с автошколой, сможет готовить себе будущие кадры», — указала Шутылева.