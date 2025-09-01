Мессенджер MAX
1 сентября, 00:50

В России вступил в силу новый список противопоказаний к управлению автомобилем

В России запретили вождение с психическими расстройствами и аномалиями зрения

Автомобилист. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rido

С 1 сентября в России вступил в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утверждённый правительством в апреле. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль гражданам с расстройствами аутистического спектра, включая синдромы Аспергера и Ретта, нарушениями цветовосприятия, такими как частичная цветовая слепота и искажённое восприятие красного и зелёного цветов, а также рядом психических расстройств, влияющих на скорость реакции и критическое восприятие действительности.

Параллельно ужесточаются наказания за нарушения ПДД: штраф за непропуск машин со спецсигналами увеличен до 7,5–10 тысяч рублей с возможным лишением прав на 6–12 месяцев.

Также с сентября меняются правила в сфере труда, включая пересмотр норм ночных смен, введение новых стандартов расчёта заработной платы и повышение минимального размера оплаты труда для отдельных категорий работников. Что меняется в законах и как это скажется на доходе работников, выяснил Life.ru.

Артём Гапоненко
