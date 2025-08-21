Сотрудники ГИБДД не будут лишать водителей прав из-за насморка

С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий ГИБДД получать медицинскую информацию о водителях от поликлиник. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев в интервью «Постньюс».

Эксперт пояснил, что изменения касаются только серьёзных заболеваний, уже входящих в перечень противопоказаний, таких как алкоголизм, наркомания и эпилепсия. Воропаев подчеркнул, что закон не предусматривает лишения прав из-за простуды или других распространенных заболеваний, не влияющих на безопасность дорожного движения.

«Система действует и сегодня та же самая. Никаких существенных изменений не происходит. Единственное, упрощается она в том плане, что сейчас в случае выявления какого-либо медицинского противопоказания у водителя лишение прав происходит через прокуратуру. Теперь в эту цепочку вставляется ГАИ. А система будет работать абсолютно так же», — сказал Воропаев.