Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 12:27

Сотрудники ГИБДД не будут лишать водителей прав из-за насморка

Воропаев: С 1 сентября ГИБДД сможет получать данные о здоровье водителей

Обложка © freepik

Обложка © freepik

С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий ГИБДД получать медицинскую информацию о водителях от поликлиник. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев в интервью «Постньюс».

Эксперт пояснил, что изменения касаются только серьёзных заболеваний, уже входящих в перечень противопоказаний, таких как алкоголизм, наркомания и эпилепсия. Воропаев подчеркнул, что закон не предусматривает лишения прав из-за простуды или других распространенных заболеваний, не влияющих на безопасность дорожного движения.

«Система действует и сегодня та же самая. Никаких существенных изменений не происходит. Единственное, упрощается она в том плане, что сейчас в случае выявления какого-либо медицинского противопоказания у водителя лишение прав происходит через прокуратуру. Теперь в эту цепочку вставляется ГАИ. А система будет работать абсолютно так же», сказал Воропаев.

Никаких АУЕ* и ВОР: Водителей с «экстремистскими» номерами попросят перерегистрировать авто
Никаких АУЕ* и ВОР: Водителей с «экстремистскими» номерами попросят перерегистрировать авто

Ранее адвокат Михаил Салкин в беседе с Life.ru сообщил, что некоторым гражданам могут отказать в выдаче водительских прав из-за заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, таких как наркотическая или психоактивная зависимость, слепота, отдельные формы эпилепсии, а также состояния, повышающие риск на дороге.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • гибдд
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar