19 октября, 16:36

Размер имеет значение! Автовладельцам дали советы по выбору зимних шин

Обложка © Life.ru

При выборе зимних шин необходимо учитывать погодные условия и особенности эксплуатации в конкретном регионе, предупредил аналитик рынка машин Алексей Аксенов. По его словам, для территорий с частым гололёдом оптимальна шипованная резина, тогда как для переменчивой погоды лучше подходят нешипованные фрикционные модели с развитым рисунком протектора.

Автоэксперт отметил, что универсальным решением для Подмосковья являются качественные нешипованные шины с маркировкой 3PMSF, соответствующие рекомендациям производителя автомобиля по размеру, индексу нагрузки и скорости. Неправильный размере покрышек может ухудшить управляемость транспортным средством.

Собеседник интернет-издания Regions.ru также указал на важность проверки даты изготовления шин, поскольку даже новая резина теряет свойства через два-три года. Что касается шипованных моделей, хоть они и эффективны на льду, их использование на асфальте увеличивает шум и ускоряет износ, а также требует контроля качества шипов и балансировки после монтажа.

Ранее автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину. Кстати, в России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами.

