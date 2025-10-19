Размер имеет значение! Автовладельцам дали советы по выбору зимних шин
Обложка © Life.ru
При выборе зимних шин необходимо учитывать погодные условия и особенности эксплуатации в конкретном регионе, предупредил аналитик рынка машин Алексей Аксенов. По его словам, для территорий с частым гололёдом оптимальна шипованная резина, тогда как для переменчивой погоды лучше подходят нешипованные фрикционные модели с развитым рисунком протектора.
Автоэксперт отметил, что универсальным решением для Подмосковья являются качественные нешипованные шины с маркировкой 3PMSF, соответствующие рекомендациям производителя автомобиля по размеру, индексу нагрузки и скорости. Неправильный размере покрышек может ухудшить управляемость транспортным средством.
Собеседник интернет-издания Regions.ru также указал на важность проверки даты изготовления шин, поскольку даже новая резина теряет свойства через два-три года. Что касается шипованных моделей, хоть они и эффективны на льду, их использование на асфальте увеличивает шум и ускоряет износ, а также требует контроля качества шипов и балансировки после монтажа.
