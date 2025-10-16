В России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними. Сейчас дилеры продают авто с одним комплектом — вне зависимости от времени года. Как стало известно SHOT, письмо с такой инициативой вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил в Минпромторг РФ.

Дело в том, что салоны часто продают машины с неподходящей по сезону резиной. То есть зимой люди покупают авто, на которых уехать без нарушения ПДД можно только на эвакуаторе. Зачастую сотрудники автосалона используют это, чтобы продать дополнительную резину, а ещё и предложить шиномонтаж на территории салона — по завышенной цене. Ну, а машины с пробегом часто продают с изношенными шинами.