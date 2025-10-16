Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 10:35

В России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними. Сейчас дилеры продают авто с одним комплектом — вне зависимости от времени года. Как стало известно SHOT, письмо с такой инициативой вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил в Минпромторг РФ.

Дело в том, что салоны часто продают машины с неподходящей по сезону резиной. То есть зимой люди покупают авто, на которых уехать без нарушения ПДД можно только на эвакуаторе. Зачастую сотрудники автосалона используют это, чтобы продать дополнительную резину, а ещё и предложить шиномонтаж на территории салона — по завышенной цене. Ну, а машины с пробегом часто продают с изношенными шинами.

Перекупщик перечислил модели авто с пробегом, которые почти нереально продать
Перекупщик перечислил модели авто с пробегом, которые почти нереально продать

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar