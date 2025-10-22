Права россиян начнут аннулировать с 2027 года при ряде заболеваний

С 1 марта 2027 года в России водительские удостоверения будут аннулироваться при обнаружении опасных заболеваний, включая психические расстройства. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, передаёт РИА «Новости».

По словам чиновника, вся информация о здоровье водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), к которому получит доступ МВД России. Депутат Госдумы подчеркнул, что при обнаружении медицинского противопоказания информация оперативно поступит в реестр, после чего водитель должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование.

«В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют», — добавил парламентарий.

Колунов напомнил, что в настоящее время водители проходят обязательное медосвидетельствование только при замене водительского удостоверения, то есть раз в десять лет. По его словам, нередки случаи, когда люди с противопоказаниями продолжают водить машину до истечения срока действия прав. Это создаёт угрозу для всех участников дорожного движения. Новое правило поможет избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года механизм автоматического продления водительских прав в России прекратит своё действие. Продление на три года предусмотрено для водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Тем, у кого права были продлены автоматически, стоит проверить дату окончания изначального срока, так как трёхлетний срок продления отсчитывается именно от неё, в противном случае документ станет недействительным.