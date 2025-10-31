Россия и США
31 октября, 06:29

Новые правила расчёта утильсбора для автомобилей отложат до 1 декабря

Обложка © Life.ru

Минпромторг России, по указанию первого вице-премьера Дениса Мантурова, разработал возможность переноса даты вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили. Ожидается, что обновлённая схема начнёт действовать не с 1 ноября, а с 1 декабря. Соответствующий проект постановления уже направлен на рассмотрение в правительство.

«С учётом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года», — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что данное решение позволит завершить доставку автомобилей по действующим заказам в соответствии с текущими правилами.

Ранее сообщалось, что рост утилизационного сбора на автомобили окажет влияние на стоимость автокредитов. Повышение цен на машины и более строгие требования к заёмщикам приведут к удорожанию автокредитов и снижению доступности для части населения. По предварительным оценкам, для комфортного погашения кредита на новый автомобиль потребуется ежемесячный доход от 87 тысяч рублей, а на подержанный – от 89 тысяч рублей.

Наталья Афонина
