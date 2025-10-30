Россия и США
30 октября, 08:12

ФТС потребовала от россиян доплатить утильсбор за машины из Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray

Федеральная таможенная служба начала массово требовать от россиян доплаты утилизационного сбора за автомобили Hyundai, Kia и Skoda, ввезённые из Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, с весны 2024 года из Казахстана в Россию было завезено более 30 тысяч таких автомобилей. Изначально владельцы платили «коммерческий» утильсбор — от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей в зависимости от характеристик машины.

Введение нового утильсбора в России могут отложить до 1 декабря
Однако с октября 2025 года ФТС начала выставлять дополнительные счета — от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Ведомство объяснило это тем, что произведённые в Казахстане машины имеют импортную декларацию, а значит, подлежат уплате полного сбора.

При отказе от доплаты владельцам грозят отзывом электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). По данным Baza, региональные отделения Центральной акцизной таможни уже начали начислять доплаты владельцам таких автомобилей.

Ранее автомобили Hyundai, Kia и Skoda, произведённые на казахстанских заводах, активно поставлялись в Россию после ухода иностранных автоконцернов. Их считали «льготными» по утильсбору благодаря статусу продукции ЕАЭС.

Теперь, по данным источников, ФТС изменила подход к классификации этих машин, приравняв их к импортным. Владельцы опасаются, что пересмотр может затронуть и другие марки, собранные на территории Казахстана.

Новый утильсбор с ноября 2025: Какие машины подорожают и какую иномарку вы уже не потянете
Марина Фещенко
