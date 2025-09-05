«Кто ездит, тот и платит»: В Госдуме предложили новый подход к транспортному налогу

В России следует отменить существующий транспортный налог и ввести систему, при которой граждане будут платить за фактическое использование автомобиля. Такое мнение ТАСС выразил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнёт работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит», — сказал он.

Нынешний налог рассчитывается по мощности двигателя, из-за чего одинаковую сумму платят и активные водители, и те, кто пользуется машиной редко. Он предложил компенсировать потерю доходов бюджета за счёт отмены льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли.