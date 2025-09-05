Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:26

«Кто ездит, тот и платит»: В Госдуме предложили новый подход к транспортному налогу

Миронов: Существующий транспортный налог необходимо изменить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России следует отменить существующий транспортный налог и ввести систему, при которой граждане будут платить за фактическое использование автомобиля. Такое мнение ТАСС выразил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнёт работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит», — сказал он.

Нынешний налог рассчитывается по мощности двигателя, из-за чего одинаковую сумму платят и активные водители, и те, кто пользуется машиной редко. Он предложил компенсировать потерю доходов бюджета за счёт отмены льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли.

«Временный инструмент»: В России оценили потенциальный налог на труд роботов
«Временный инструмент»: В России оценили потенциальный налог на труд роботов

Ранее сообщалось, что в Налоговый кодекс были внесены значительные изменения, касающиеся налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Реформа охватила специальные налоговые режимы, обновила механизмы льгот и компенсаций, что привело к пересмотру ставок и других элементов системы.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar