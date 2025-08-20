«Временный инструмент»: В России оценили потенциальный налог на труд роботов

Введение налога на использование роботизированных систем в России должно быть реализовано как временная и целенаправленная мера, применяемая лишь в тех ситуациях, когда автоматизация неоспоримо влечёт за собой уменьшение количества рабочих мест, особенно в сферах, имеющих важное социальное значение. Такое мнение выразил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Подходить к этому вопросу нужно крайне взвешенно. Для России приоритетом остаётся рост производительности труда, и любая инициатива не должна тормозить технологическое развитие предприятий. Если и рассматривать подобные меры, то только как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях — там, где автоматизация приводит к реально подтверждённому сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Собранные таким образом средства необходимо направлять исключительно на развитие человеческих ресурсов: переподготовку, повышение квалификации и содействие трудоустройству. Важно, чтобы это не стало дополнительной налоговой нагрузкой, а послужило механизмом для плавной адаптации рынка труда к технологическим преобразованиям, подчеркнул Катырин.

Он также отметил, что конкретные условия, включая вероятную ставку и способ расчёта налога на роботизированный труд, могут быть определены только после тщательного анализа и обсуждения с представителями бизнеса. Катырин добавил, что крайне важно соблюдать баланс, поскольку роботы не заменяют людей, а помогают им в выполнении однообразных задач, позволяя сосредоточиться на более сложных, творческих и управленческих аспектах.