Регион
19 августа, 07:57

Труд роботов в России хотят обложить налогом

Депутат Никитин: В России обсуждается идея о введении налогов на труд роботов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phonlamai Photo

Власти РФ рассматривают возможность введения налогов на применение труда роботизированных систем. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Обсуждается идея введения в России налога на использование автоматизированных решений — как способ компенсировать выпадающие страховые отчисления за счёт сокращения численности персонала. В России такой меры пока нет. Чтобы технологическая трансформация была сбалансированной, важно выстраивать систему так, чтобы она была выгодна и бизнесу, и людям», — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.ru».

По словам Никитина, автоматизация должна развиваться не как замена человеческому труду, а как параллельный процесс, учитывающий необходимость переподготовки кадров, адаптации профессий и поддержания экономической стабильности в переходный период. Он отметил, что активная технологическая трансформация наблюдается в ряде профессий, включая операторов станков с ЧПУ и сотрудников билетных касс.

В России могут создать специальные ПДД для роботов-доставщиков
Особое внимание он уделил машиностроению, где, по данным Росстата, занято около 1,1 миллиона человек на более чем 22 тысячах предприятий, что составляет примерно 10% от общей занятости в промышленности страны. Никитин отметил, что в 2025 году средняя зарплата оператора ЧПУ составит около 70 тысяч рублей. Диапазон предлагаемых зарплат варьируется от 50 до 89 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – от 83 до 85 тысяч рублей.

Депутат подчеркнул, что автоматизация набирает обороты, и часть обязанностей операторов и кассиров уже выполняется машинами. Никитин пояснил, что роботы успешно справляются с рутинными операциями, такими как продажа билетов, обработка стандартных запросов и базовое управление оборудованием.

Однако, по словам Никитина, полная замена человека пока невозможна, поскольку многие процессы требуют гибкости, адаптации и оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях, особенно в случаях производственного брака, технических неполадок или нетипичных настроек оборудования, где квалификация специалиста играет решающую роль.

«Игрушка для богатых»: Олигархов в РФ призвали обложить дополнительными налогами
