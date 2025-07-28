«Игрушка для богатых»: Олигархов в РФ призвали обложить дополнительными налогами

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал рассмотреть возможность разработки законопроекта, который бы изменил порядок налогообложения личных фондов. В обращении к главе Минфина Антону Силуанову парламентарий отметил, что наследственный фонд переходит в собственность учредителя, если он передаёт имущество на сумму не менее 100 миллионов рублей.

«Игрушка для богатых, которые, формально отдавая часть активов, получают ряд важных льгот взаимен. Личные фонды отвечают по долгам учредителя только три года вместо десяти, личным фондам разрешено скрывать сведения об учредителе, выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом», — цитирует депутата ГД РФ 360.ru.

Миронов также подчеркнул, что для личных фондов установлена ставка налога в 15% вместо 20%, которая с 2025 года поднялась до 25%. По его словам, подобные фонды имеют право заниматься предпринимательской деятельностью и ничем не отличаются от коммерческих организаций. Поэтому необходимо повышение ставки налога на прибыль для личных фондов до 22% или 25%.