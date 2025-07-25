Плата за мегаполис: В России предложили ввести налог для жителей городов-миллионников

Жителей городов-миллионников и богатых регионов могут обязать делиться с периферией — общественники предлагают ввести для них дополнительный налог в размере до 5%. С соответствующей инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову обратились активисты из движения «Отцы рядом», передаёт «Абзац».

«Данная мера, по нашему мнению, не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах, при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных районов», – подчеркнул председатель общественной организации Иван Курбаков.

Новый сбор должен составить 3–5% от дохода и пойдёт на поддержку отдалённых и менее обеспеченных территорий страны. По задумке авторов инициативы, эти средства помогут улучшить инфраструктуру и качество жизни в глубинке.