Плата за мегаполис: В России предложили ввести налог для жителей городов-миллионников
В России предложили обложить налогом жителей мегаполисов ради помощи регионам
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Жителей городов-миллионников и богатых регионов могут обязать делиться с периферией — общественники предлагают ввести для них дополнительный налог в размере до 5%. С соответствующей инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову обратились активисты из движения «Отцы рядом», передаёт «Абзац».
«Данная мера, по нашему мнению, не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах, при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных районов», – подчеркнул председатель общественной организации Иван Курбаков.
Новый сбор должен составить 3–5% от дохода и пойдёт на поддержку отдалённых и менее обеспеченных территорий страны. По задумке авторов инициативы, эти средства помогут улучшить инфраструктуру и качество жизни в глубинке.
А ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по охране здоровья с инициативой о введении налога на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Этот акциз рассматривается как ключевой инструмент в создании здоровых пищевых привычек и борьбе с распространением диабета. В Госдуме инициативу общественников не поддержали.