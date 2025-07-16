В Госдуме выступили против «налога на сладости»

Вред для здоровья от продуктов с высоким содержанием сахара есть, поэтому необходимо предпринимать шаги по снижению потребления таких продуктов. Но повышать налог — не самый лучший вариант. Об этом Life рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Здесь идти нужно другим путём. На мой взгляд, следует усиливать пропаганду здорового образа жизни, а также правильного питания. Также важно развивать доступность занятиями спорта. Вот все эти меры вместе принесут, на мой взгляд, больше пользы, чем простое повышение налога. Те, кто хотят покупать, продолжат покупать, но это лишь вызовет раздражение», — отметил Леонов.

Нужно добиться того, чтобы человек искренне захотел сменить свой образ жизни на здоровый. Тогда никаких подъёмов налогов на сахаросодержащие товары вообще не понадобится. Подчеркну, мы должны сфокусироваться на создании комфортных условий для здоровой жизни. Дальнейший выбор остаётся за каждым. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.