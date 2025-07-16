Инвестиция в здоровье нации: В Госдуме поддержали идею обложить налогами вредные продукты

В Госдуме позитивно отнеслись к предложению общественной организации «Отцы рядом» о введении налога на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов.

Полностью поддерживаю инициативу, озвученную общественным объединением «Отцы рядом». Мы также выступали с предложением на эту тему — внедрить систему маркировки «Светофор»: продукты с высоким содержанием сахара, трансжиров и других вредных веществ должны быть помечены красным цветом, умеренно полезные — жёлтым, а максимально полезные — зелёным. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы РФ

По мнению Чернышова, визуальная маркировка позволила бы людям осознаннее подходить к выбору продуктов. Предложение о налоге на вредные продукты — ещё один действенный шаг в этом направлении, подтвердил он. Мировой опыт показывает: подобные меры мотивируют производителей пересматривать рецептуры. Мы должны использовать все доступные инструменты, чтобы сохранить здоровье граждан и снизить риски хронических заболеваний, уверен депутат.

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев тоже поддержал инициативу. Он назвал возможное введение налога здравым шагом. По его словам, подобные меры уже доказали свою эффективность в разных странах — они не запрещают выбор, но мотивируют потребителей к более осознанному питанию. Это не просто вопрос экономики, а инвестиция в здоровье нации: снижение потребления вредных продуктов напрямую влияет на уменьшение числа случаев диабета, гипертонии и других неинфекционных заболеваний, подчеркнул Башанкаев.

Однако важно понимать: один только налог не решит проблему. Нужен комплексный подход — от прозрачной маркировки до развития доступных полезных альтернатив. Ключевую роль здесь играет и профилактика: чем раньше человек узнает о своих рисках, например, через диспансеризацию, тем выше шансы скорректировать питание без радикальных мер. Бадма Башанкаев Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья

Мировой опыт, включая успешную практику Финляндии по сокращению потребления соли, доказывает: такие изменения возможны и эффективны, продолжил депутат. Нам вполне по силам реализовать аналогичные инициативы. Главная цель, по его мнению, — не просто увеличить бюджет, а создать среду, где полезное питание становится лёгким выбором, а болезни возникают гораздо позже и диагностика их ранних форм происходит вовремя. И здесь важно участие всех: государства, бизнеса, медицинского сообщества и самих граждан, заключил Башанкаев.