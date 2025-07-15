Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 17:15

Семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми вырастет до 1 млн

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Семьи с детьми смогут получить больший налоговый вычет за долгосрочные сбережения — до 1 миллиона рублей. Это значит, что каждый родитель, который будет инвестировать деньги в своих детей, сможет освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

«Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей. Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ», — указано в материалах.

На данный момент для взрослых сумма вычета составляет 400 тысяч рублей за взносы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), пенсионные накопления и другие долгосрочные сбережения. Чтобы воспользоваться этим вычетом, ребёнку должно быть не больше 18 лет, или 24 года, если он учится в университете.

Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС
Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев объявил, что к концу сентября 2025 года на портале «Госуслуг» появится возможность оформления налоговых вычетов за обучение как в России, так и за рубежом. По его словам, будет запущен комплексный сервис, включающий налоговый калькулятор для расчёта суммы вычета.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar