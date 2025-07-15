Семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям
Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми вырастет до 1 млн
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Семьи с детьми смогут получить больший налоговый вычет за долгосрочные сбережения — до 1 миллиона рублей. Это значит, что каждый родитель, который будет инвестировать деньги в своих детей, сможет освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.
«Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей. Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ», — указано в материалах.
На данный момент для взрослых сумма вычета составляет 400 тысяч рублей за взносы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), пенсионные накопления и другие долгосрочные сбережения. Чтобы воспользоваться этим вычетом, ребёнку должно быть не больше 18 лет, или 24 года, если он учится в университете.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев объявил, что к концу сентября 2025 года на портале «Госуслуг» появится возможность оформления налоговых вычетов за обучение как в России, так и за рубежом. По его словам, будет запущен комплексный сервис, включающий налоговый калькулятор для расчёта суммы вычета.