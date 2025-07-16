В России хотят обложить налогами продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по охране здоровья с инициативой о введении налога на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Юрист и председатель организации Иван Курбаков заявил в беседе с Life.ru, что эта мера поможет улучшить здоровье населения, особенно подрастающего поколения.

Общественник отметил обеспокоенность состоянием здоровья российской молодёжи и призвал Госдуму принять эффективные меры для его укрепления.

«Мы предлагаем ввести акциз на продукты с повышенным содержанием сахара и трансжиров, рассматривая эту меру как важный шаг в формировании культуры здорового питания и снижении распространенности заболеваний», – указали авторы инициативы.

Курбаков добавил, что введение акциза может значительно снизить темпы прироста ожирения и мотивировать россиян к здоровому образу жизни. С 2018 года в России функционирует система добровольной маркировки «Светофор», предусматривающая информирование потребителей о содержании соли, сахара и трансжиров в продукте, но она не получила широкого распространения из-за своего добровольного характера. При этом чрезмерное потребление сахара и трансжиров является доказанным фактором риска серьёзных заболеваний. По словам Курбакова, это создаёт бремя для системы здравоохранения страны и снижает качество жизни граждан.

«Употребление промышленных трансжиров является фактором риска ишемической болезни сердца и приводит к около 500 тысячам преждевременных смертей ежегодно», – отметил общественник.

Он также напомнил о позиции ВОЗ, которая ещё в 2020 году рекомендовала ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров, включая чипсы. Сейчас многие страны уже применяют акцизы на вредные продукты. Например, в Венгрии с 2011 года действует акциз в 4%, что через четыре года привело к снижению потребления вредной пищи на 3,4%. Курбаков призвал комитет Госдумы поддержать инициативу введения налога, отметив, что это станет важным шагом к улучшению здоровья нации и благополучия будущих поколений.

«Государство не только имеет право, но и обязано принимать меры по охране здоровья населения, что закреплено в конституции Российской Федерации», – резюмировал юрист.