Эко и без глютена: Россиянам рассказали, как не попасться на уловки в супермаркете

Современные супермаркеты – это настоящие ловушки для покупателей, где их постоянно бомбардируют маркетинговыми уловками, подталкивающими к необдуманным тратам. Диетолог Екатерина Ширшова предостерегает: не стоит слепо доверять кричащим этикеткам «эко», «без глютена» или «без сахара», ведь за ними нередко скрываются продукты, далекие от здорового питания.

«Фразы вроде «эко», «фермерский», «натуральный», «без глютена» — это чаще всего маркетинговые термины, не подтверждённые нормативами», — рассказала она в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, насторожиться стоит, если состав продукта включает более 10 позиций, особенно с незнакомыми или техническими названиями — это может указывать на наличие консервантов, загустителей и ароматизаторов. Особое внимание стоит обратить на содержание сахара: даже если он не стоит на первом месте, производители могут «разбить» его на разные виды — сиропы, патоки, декстрозу — чтобы скрыть реальное количество.

Также врач посоветовала анализировать не только калорийность, но и соотношение белков, жиров и углеводов. Йогурты и творог с высоким содержанием белка предпочтительнее, а изделия с насыщенными жирами и трансжирами — наоборот, стоит избегать.

Подозрение могут вызвать и продукты с длительным сроком хранения — натуральный состав редко «живёт» месяцами без консервантов. Кроме того, важно проверять указание КБЖУ на 100 г, а не только на условную порцию, которая может вводить в заблуждение.