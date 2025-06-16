Съедаем сразу: Life.ru узнал у технолога, как правильно хранить молочку в летнюю жару

С наступлением жаркого сезона вопрос правильного выбора и хранения молочных продуктов становится особенно актуальным, ведь высокие температуры ускоряют процессы порчи. Как выбирать и хранить творог и молочные продукты в летнюю жару, рассказала Life.ru кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

При выборе творога в магазине прежде всего стоит обратить внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий. Зинаида Волокитина Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ

Эксперт указывает, что состав качественного творога должен включать только молоко и закваску, без растительных жиров и консервантов. Важное значение имеет температура в холодильнике магазина — творог должен храниться при плюс 2..4°C. После покупки продукт необходимо как можно быстрее поместить в холодильник, желательно в самую холодную зону. Открытую упаковку лучше переложить в стеклянную или керамическую ёмкость с плотной крышкой.

В летний период сроки хранения творога могут сократиться: в закрытой фабричной упаковке творог сохраняет свежесть 3-4 суток, после вскрытия — не более 24 часов, а домашний творог без консервантов рекомендуется употребить в течение 36 часов.

«Эти же правила распространяются и на другие молочные продукты — сметану, йогурты, ряженку, кефир, простоквашу. Особое внимание стоит уделять целостности упаковки, срокам годности и условиям хранения в магазине. После вскрытия такие продукты лучше употреблять в течение 1-2 суток», — говорит технолог.

Признаками испорченного продукта могут служить неприятный кислый или горьковатый запах, изменение консистенции, появление плесени или нехарактерных пятен. Вздутая упаковка с молочным продуктом также свидетельствует о нарушении условий хранения в магазине.