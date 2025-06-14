Life.ru узнал, как часто стоит мыть холодильник летом, чтобы избежать размножения бактерий в жару

Летом россияне уделяют больше внимания чистоте холодильника, чтобы избежать размножения бактерий в жару. Однако излишняя забота может привести к обратному эффекту. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Виктория Стефанова.

«Вопреки опасениям россиян о размножении бактерий в холодильнике в летнее время, его нужно мыть не чаще 1–2 раз в месяц», — пояснила эксперт.

По её словам, слишком частая уборка холодильника может привести к размножению бактерий и плесени. Лишняя влага, которая образуется при частом мытье, становится средой обитания болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, при чрезмерной уборке можно поцарапать пластик или стекло, что приведёт к накоплению грязи и бактерий в неровностях.

«Правильный уход за холодильником может уберечь хозяина от появления неприятного запаха и роста плесени, особенно в резиновых уплотнителях дверцы», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Специалист также отметила, что в жару техника сталкивается с повышенной нагрузкой. Летом продукты приносят домой тёплыми, что создаёт дополнительную нагрузку на систему охлаждения. Более того, сезонные фрукты и овощи, которые покупают в больших количествах, выделяют этилен и влагу, ускоряя порчу соседних продуктов. А постоянное открывание дверцы, например, для охлаждения напитков, способствует размножению бактерий.

Для дезинфекции холодильника рекомендуется применять средства, не содержащие хлор или другие агрессивные кислоты средства. После мытья необходимо тщательно высушить холодильник или протереть его мягкой тряпкой.