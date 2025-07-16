ФНС без суда: как налоговая начнёт списывать ваши деньги в 2025 году Уже осенью 2025 года ФНС может получить право взыскивать налоги без суда с граждан. Ранее эта мера касалась только бизнеса. Life.ru разбирался, кого могут затронуть новые правила, как проверить долги и что делать при ошибочном списании. 16 июля, 12:09 Взыскание налоговой задолженности без суда: кого касается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё в ноябре 2024 года правительственная комиссия одобрила законопроект, который позволяет Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать долги по налогам с граждан без суда. И сейчас в Госдуме законопроект прошёл первое чтение и готовится ко второму. Именно второе чтение является решающим, ведь на этом этапе вносятся правки и законопроект приобретает окончательный вид. Это нововведение может ускорить процесс сбора налогов, однако эксперты выражают озабоченность по поводу возможных негативных последствий для налогоплательщиков. Разбираемся, как будет работать новый механизм и чего от него ждать.

Как ФНС сможет взыскивать налоги без участия суда с 2025 года

На сегодняшний день списание налоговой задолженности выглядит так: чтобы списать средства с банковского счёта должника, ФНС необходимо получить судебный ордер, обратившись в суд. При этом граждане часто жалуются на долгие сроки рассмотрения дел и необходимость участия в судебных процессах, которые могут затягиваться на годы. Это создаёт дополнительные финансовые трудности для должников, так как им приходится нести расходы на адвокатов и уплату госпошлин.

Налоговая может начать взыскивать долги без суда. Фото © ТАСС / Владимир Новиков

По новым правилам налоговые органы теперь смогут действовать без обращения в суд, основываясь на данных с Единого налогового счёта (ЕНС). Этот счёт был создан для того, чтобы упростить процесс расчётов между налогоплательщиками и налоговыми органами, обеспечивая централизованное хранение информации о всех налоговых обязательствах граждан.

Какие налоги ФНС сможет списывать без суда

Речь идёт о взыскании бесспорных налоговых долгов с граждан. К таким относят самые распространённые в России налоги, которые уплачиваются человеком самостоятельно. Речь идёт о налогах на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортном и имущественном налогах.

Как проверить налоговую задолженность через личный кабинет ФНС

Проверить состояние своего ЕНС можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Также доступна возможность получения справки о состоянии счёта, которую можно запросить онлайн или обратившись в налоговую инспекцию напрямую. Для этого имеется специальная форма, размещённая на сайте ФНС.

Какие счета и доходы защищены от списания ФНС

Следует учитывать, что налоговые органы не вправе списывать задолженность, если на счёте налогоплательщика недостаточно средств для полного погашения долга. Кроме того, они не имеют права забирать более 50% зарплаты гражданина.

Какие ошибки возможны при автоматическом списании налогов

Во избежание списания долгов следует проверять информацию в личном кабинете. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Одной из главных проблем нового закона называют риск ошибок.

— Новая система может допустить ошибочные начисления, когда, допустим, задолженность гражданином уже оплачена, но информация ещё не прогрузилась и до сих пор висит долг. А средний человек в таком случае вообще не знает, что делать и как ему это обжаловать, — полагает налоговый юрист Константин Чупырь.

По его мнению, в случае принятия таких нововведений в налоговом органе следует создать подразделение, которое бы обеспечивало эффективный контроль за правомерным взысканием задолженностей и своевременным отображением этой информации в личном кабинете налогоплательщика.

Но переживать не стоит. Налоговая служба будет обязана уведомить должника о неоплаченном долге через портал «Госуслуги» или отправив заказное письмо. После получения уведомления у гражданина будет целых 30 дней для того, чтобы обжаловать начисление налога или погасить задолженность.

Как оспорить взыскание налогов, если вы не согласны

И если налогоплательщик не согласен, например, считает, что это ошибка (не та сумма или он уже ранее всё оплатил), ему будет достаточно сказать «нет», и в таком случае налоговой придётся уже обращаться в суд и доказывать.

В принципе, бояться нового механизма не стоит, проблем особых возникнуть не должно. В первую очередь речь идёт о небольших долгах, и новый закон, освободив суды от рассмотрения этих незначительных дел, разгрузит всю судебную систему, которая и правда сильно загружена. Да и для налогоплательщиков мало что изменится, так как у них в любом случае остаётся возможность оспорить списание через суд.

Возможность обжаловать решение налоговой в суде сохраняется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON

К тому же времени для того, чтобы выразить несогласие со списанием, станет в три раза больше. Согласно действующему закону, на это отведено всего 10 дней. В новом законопроекте этот срок увеличится до 30 дней с момента уведомления о налоге.

Кроме того, станет более удобным процесс подачи заявления о несогласии. Граждане смогут отправить свои обращения не только лично или по почте, но и дистанционно, используя личный кабинет налогоплательщика.

Как избежать внезапного списания налоговых долгов

Ну и вот вам несколько небольших и простых советов, чтобы избежать возможных проблем и неожиданного списания денежных средств.

Во-первых, подключите уведомления на портале «Госуслуги». Так вы сможете получать оперативную информацию о начислении налогов, сроках их уплаты и наличии задолженностей.

Во-вторых, регулярно проверяйте свой личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Это необходимо для проверки актуальности информации о ваших налоговых обязательствах и произведённых вами платежах.

Третьим шагом станет ежемесячный контроль через личный кабинет Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это поможет отслеживать наличие исполнительных производств и получать актуальную информацию о возможных списаниях с ваших счетов.

Кроме того, если у вас возникли вопросы или сомнения, направляйте запросы в соответствующие ведомства — ФНС и ФССП. Не забывайте фиксировать все свои обращения, так как это может пригодиться вам при возникновении споров или разногласий.

Авторы Андрей Ананьев