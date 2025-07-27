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Регион
27 июля, 09:37

Не дойдёт до Думы: В России воспротивились новому налогу для жителей мегаполисов

Экономист Кульбака раскритиковал идею ввести налог для жителей больших городов

Сельский житель. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сельский житель. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Единственным эффективным способом развития удалённых сельских территорий в России является создание качественной транспортной инфраструктуры, а не налоги для жителей больших городов, уверен экономист Николай Кульбака. По его словам, автомобильные дороги обеспечат доступность, благодаря чему люди смогут выбирать место проживания с учётом подходящего им уровня жизни и зарплат.

«Урбанизация — нормальный процесс, естественный для человеческого общества, он идёт во всех странах мира. А возвращаться к каким-то условным истокам, к пейзанской жизни, это можно, но при условии, что у тебя в 30 километрах крупный город, автомобиль и хорошая дорога», — отметил собеседник 360.ru.

Он назвал идею ввести налог для жителей мегаполисов «совершенно бессмысленной и популистской», которая не дойдёт даже до рассмотрения в Госдуме.

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Напомним, в России предложили ввести налог для жителей городов-миллионников. Жителей мегаполисов и богатых регионов хотят обязать делиться с периферией, общественники предлагают ввести для них дополнительный налог в размере до 5%.

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Борис Эльфанд
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