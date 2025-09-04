Сколько теперь платить? Новые налоговые ставки для ИП и самозанятых в 2025 году Оглавление Общие положения налоговых правил для самозанятых и ИП в 2025 году Самозанятые Индивидуальные предприниматели Ключевые изменения налоговых правил в 2025 году для самозанятых Новые требования к предоставлению отчётности Новые запрещённые виды деятельности Антимонопольное регулирование Ключевые изменения налоговых правил в 2025 году для ИП Введение прогрессивной шкалы НДФЛ Фиксированные страховые взносы ИП в 2025 году Изменения для УСН ИП на патенте Практические советы для самозанятых и ИП по соблюдению новых правил Узнайте о новых налоговых правилах для самозанятых и индивидуальных предпринимателей в 2025 году. В материале Life.ru подробно рассматриваются изменения в налоговых ставках, новые льготы и требования по отчётности. 4 сентября, 06:01 Лимит доходов для УСН и патента в 2025-м: 450 и 60 млн рублей. Как не вылететь со спецрежима и не платить НДС. Обложка © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

В 2025 году были внесены важные изменения в Налоговый кодекс, затрагивающие налогообложение самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Реформа охватила специальные налоговые режимы, а также обновила механизмы льгот и компенсаций, что привело к пересмотру ставок и других элементов налоговой системы. Далее мы рассмотрим основные положения обоих режимов и что именно было пересмотрено в налоговом законодательстве в 2025 году.

Общие положения налоговых правил для самозанятых и ИП в 2025 году

Давайте сперва разберёмся с основными положениями налоговых правил для самозанятых и ИП, которые действуют сегодня, в 2025 году. Пройдёмся кратко и по главному — что, как и сколько платить.

Самозанятые

Самозанятые граждане уплачивают налог на профессиональный доход (НПД) с доходов, которые подпадают под этот режим (не подпадают же под этот спецрежим, к примеру, доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости или от оценочной деятельности). Налог рассчитывается инспекцией, и его сумма сообщается через приложение «Мой налог». Уплата должна быть произведена до 28-го числа следующего месяца.

Ставки налога составляют 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов от организаций и индивидуальных предпринимателей.

При этом самозанятые не платят НДФЛ и страховые взносы с доходов, облагаемых НПД, но могут делать добровольные взносы в пенсионный фонд. При этом они обязаны уплачивать другие налоги, такие как налог на имущество и транспортный налог.

Индивидуальные предприниматели

У индивидуальных предпринимателей (ИП) всё немного сложнее. У них есть на выбор несколько систем налогообложения, но разберём основную.

Общая система налогообложения (ОСНО) применяется по умолчанию для ИП, если при регистрации они не выбрали какой-то другой режим. ИП на ОСНО обязаны платить НДФЛ (с 2025 года — 13% на доходы до 2,4 миллиона рублей, а на доходы свыше этой суммы действуют прогрессивные ставки), НДС (основная ставка 20%, с льготами 0% и 10%) и налог на имущество, в отличие от спецрежимов, где такие налоги могут отсутствовать. Эта система подходит для тех, кто работает с крупными компаниями – плательщиками НДС, поскольку это облегчает заключение контрактов и применение налоговых вычетов.

На ОСНО нет ограничений по видам деятельности, доходам или числу работников, поэтому её может использовать любой ИП.

Ещё нужно сдавать отчёты по НДС (ежеквартально) и по НДФЛ (раз в год).

Ключевые изменения налоговых правил в 2025 году для самозанятых

В 2025 году самозанятые столкнулись с рядом изменений, среди которых введение обязательной передачи отчётности в Росстат. Помимо того, в силу вступило ещё несколько нововведений, о которых дальше и поговорим.

Новые требования к предоставлению отчётности

В прошлом году многие СМИ писали, что самозанятых обяжут направлять отчётность в Росстат. Однако слухи не подтвердились. Самозанятым гражданам не потребуется предоставлять статотчётность в Росстат. Информация будет поступать из административных источников и на основе текущих обследований. То есть государство всё же усиливает контроль за доходами самозанятых налогоплательщиков, но самим гражданам ничего делать для этого не нужно.

Новые запрещённые виды деятельности

С 1 января 2025 года самозанятые не смогут применять налоговый режим НПД для деятельности, связанной с майнингом криптовалют и операциями с цифровой валютой. Это решение закреплено в законе № 418-ФЗ от 29 ноября 2024 года.

Антимонопольное регулирование

1 марта 2025 года самозанятые получили официальное признание на рынке, что позволило им участвовать в тендерах и госзакупках. В то же время за нарушения, например за ценовой сговор, они могут столкнуться с юридическими последствиями.

Ключевые изменения налоговых правил в 2025 году для ИП

Налоговые правила для индивидуальных предпринимателей в 2025 году тоже претерпели некоторые изменения. Была введена прогрессивная шкала налогообложения, увеличены пороговые показатели для перехода на УСН и прочее. Далее рассмотрим всё более подробно.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, в 2025 году стали платить НДФЛ по новой прогрессивной шкале:

доход до 2,4 млн рублей — 13%;

от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

от 5 до 20 млн рублей — 18%;

от 20 до 50 млн рублей — 20%;

свыше 50 млн рублей — 22%.

Фиксированные страховые взносы ИП в 2025 году

В 2025 году, как и многими годами ранее (это ежегодная практика), фиксированные страховые взносы для индивидуальных предпринимателей возросли. Теперь сумма взносов за себя составляет 53 658 рублей. Предприниматели же с выручкой свыше 300 000 рублей платят дополнительный взнос (1% от превышения этой суммы), и его максимальный размер достиг 300 888 рублей. Таким образом, общая максимальная сумма взносов индивидуального предпринимателя за год составляет 354 546 рублей.

Изменения для УСН

С 2025 года для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения ввели значительные изменения.

Лимиты для УСН увеличились: максимально допустимый годовой доход теперь составляет 450 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей. Повышенные ставки УСН отменены, действуют стандартные 6% для объекта «Доходы» и 15% для «Доходы минус расходы».

Предприниматели, чей доход превысит 60 млн рублей в год, обязаны уплачивать НДС и соблюдать все связанные с ним требования. Специальные ставки НДС для данной категории составляют 5% на доход от 60 до 250 млн рублей и 7% на доход от 250 до 450 млн рублей.

При доходе до 60 млн рублей освобождение от НДС применяется автоматически.

ИП на патенте

Лимит доходов в 60 млн рублей теперь действует также при переходе на ПСН (патентная система налогообложения). Если доходы превысили эту сумму в 2024 году, то в 2025-м подать заявление на патент будет уже невозможно.

Практические советы для самозанятых и ИП по соблюдению новых правил

В связи с изменениями в налоговой системе и самозанятые, и ИП должны активно адаптироваться к новым требованиям. Необходимо обновлять бухгалтерские процессы и внимательно проверять отчётность, чтобы избежать штрафов.

Для упрощения учёта рекомендуется использовать автоматизированные решения — например, Solar Staff и «Рокет Ворк», которые помогут в учёте доходов и расходов.

Также важно сохранять все финансовые и налоговые документы на случай, если возникнут какие-то споры с налоговой, и периодически обращаться за консультациями к налоговым специалистам для получения актуальной информации.

Ну и, разумеется, не заниматься деятельностью, которая находится в списке запрещённых для ведения при выбранной системе налогообложения, и вовремя платить налоги.

