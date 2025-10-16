В трёх регионах России увеличат транспортный налог

Власти сразу трёх регионов — Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края — внесли в местные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Повышение ставок будет соизмеримо с уровнем инфляции и, как пояснили в регионах, направлено на укрепление дорожных фондов. Средства от транспортного налога поступают в региональные бюджеты и в основном идут на содержание и ремонт дорог.

В Новосибирской области дополнительные поступления оцениваются в 220 млн рублей, в Оренбургской — около 535 млн, в Красноярском крае — 335 млн рублей.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что решение связано с «двукратным ростом среднедушевого дохода населения за последнее десятилетие», а также с необходимостью поддерживать дорожную инфраструктуру в условиях подорожания материалов и услуг.

В Оренбургской области налоговые ставки для маломощных автомобилей остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе — сейчас владельцы машин до 100 лошадиных сил освобождены от налога. После принятия законопроекта ставка составит 7 рублей за одну лошадиную силу.

Эксперты отмечают, что регионы возвращаются к умеренному повышению транспортного налога после нескольких лет заморозки ставок, стремясь компенсировать рост затрат на дорожное строительство и ремонт.

Транспортный налог: справка

Транспортный налог в России относится к региональным и устанавливается властями субъектов РФ в пределах, определённых Налоговым кодексом. Его ставка зависит от мощности двигателя автомобиля, а собранные средства поступают в местные бюджеты и направляются в основном на строительство и ремонт дорог.

В последние годы многие регионы удерживали ставки на прежнем уровне из-за инфляции и снижения покупательной способности. Однако с ростом стоимости дорожных работ и материалов власти постепенно возвращаются к пересмотру налога. В 2024–2025 годах аналогичные инициативы уже принимались в Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и на Алтае.

Эксперты отмечают, что даже после повышения транспортный налог остаётся одним из самых стабильных источников доходов регионов, а его рост обычно не превышает уровень инфляции.